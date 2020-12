Autunno record, il più caldo mai registrato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - A livello globale, il mese di novembre 2020 è stato il più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Europa è stato l'Autunno più caldo mai registrato. A rilevarlo, gli scienziati di Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea. I dati mostrano che novembre è stato di circa 0,8°C al di sopra del periodo di riferimento standard di 30 anni del 1981-2010, più di 0,1°C al di sopra dei precedenti mesi di novembre più caldi del 2016 e 2019. Le temperature sono state per lo più superiori alla media in una vasta regione che copre gran parte dell'Europa settentrionale, della Siberia e dell'Oceano Artico. Temperature notevolmente superiori alla media si sono registrate anche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - A livello globale, il mese di novembre 2020 è stato il piùda quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Europa è stato l'piùmai. A rilevarlo, gli scienziati di Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea. I dati mostrano che novembre è stato di circa 0,8°C al di sopra del periodo di riferimento standard di 30 anni del 1981-2010, più di 0,1°C al di sopra dei precedenti mesi di novembre più caldi del 2016 e 2019. Le temperature sono state per lo più superiori alla media in una vasta regione che copre gran parte dell'Europa settentrionale, della Siberia e dell'Oceano Artico. Temperature notevolmente superiori alla media si sono registrate anche in ...

Adnkronos : Autunno record, il più caldo mai registrato - UunistaU : @Masimenace @NelloStrazzeri @ennekappa1989 @RdiMilano @lucianocapone @NicolaPorro Nel titolo si riferiscono all'aut… - news_bologna : L'Emilia-Romagna quasi gialla, ma c'è il record di morti in autunno - bizcommunityit : L'Emilia-Romagna quasi gialla, ma c'è il record di morti in autunno - Emilia-Romagna - Pino__Merola : L’Emilia-Romagna quasi gialla, ma c’è il record di morti in autunno -