Ariadna Romero:"Ho fatto il tifo per Pierpaolo"

Ariadna Romero modella e attrice di origine cubana ma naturalizzata italiana, ed ex di Pierpaolo Pretelli ha commentato "All'inizio ho visto Pierpaolo molto preso, ho sognato un po' con loro, ho fatto il tifo per loro, nelle ultime settimane l'ho visto un po' distaccato". A "Live – Non è la d'Urso", Ariadna Romero commenta il rapporto tra il suo ex Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci nato nella Casa del Grande Fratello Vip. Ariadna Romero parla del suo vecchio amore e della storia con la Gregoraci La bella attrice ha parlato anche della sua storia con Pretelli. Dalla quale ha avuto un figlio nel 2017. Testuali parole sono state "Non ho mai parlato perché mi sento fuori luogo in questa vicenda", ha confessato a Barbara D'Urso.

