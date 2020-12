Ancona, fermata per controllo prende a calci poliziotti: ai domiciliari 52enne (Di lunedì 7 dicembre 2020) commenta ansa fermata in auto per un controllo anti Covid ha iniziato a prendere a calci i poliziotti e la volante, ed è finita ai domiciliari. L'episodio è avvenuto ad Ancona nella serata di domenica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) commenta ansain auto per unanti Covid ha iniziato are ae la volante, ed è finita ai. L'episodio è avvenuto adnella serata di domenica ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancona fermata Ancona, fermata per controllo prende a calci poliziotti: ai domiciliari 52enne TGCOM COVID-19 / Nelle Marche 18 decessi, 4 in provincia di Ancona

Due al “Carlo Urbani”: una donna di Fabriano e un uomo di Cerreto d’Esi ANCONA, 7 dicembre 2020 – Nelle Marche altri 18 decessi, 4 in provincia di Ancona. Si tratta di 7 donne e 11 uomini, di età com ...

AL VIA I TEST SIEROLOGICI NELLE FARMACIE DELLE MARCHE

Ancona – Al via da oggi i test sierologici nelle farmacie delle Marche, in seguito ad un accordo tra Regione e associazioni di categoria. A Pesaro i consiglieri regionali del Pd Micaela Vitri e Andrea ...

