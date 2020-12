Tutta Italia sarà vaccinata entro 15 mesi. Arcuri: “E’ lo strumento che ci permetterà di uscire da questa tragedia” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Il vaccino è lo strumento che ci permetterà di uscire da questa tragedia”. Il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri rassicura sull’efficacia e sull’efficienza dei vaccini anti-Covid, dopo che avranno ottenuto il via libera di Ema e Aifa. Se la programmazione verrà rispettata “nei prossimi 15 mesi, da gennaio fino a marzo del 2022, arriveranno 202 milioni di dosi ed entro settembre avremo la possibilità di vaccinare tutti gli Italiani”, ha detto Arcuri a Mezz’ora in più. Il piano studiato con Guerini e Speranza ha individuato nell’aeroporto di Pratica di Mare l’hub nazionale dal quale i vaccini verranno stoccati e partiranno verso 1500 punti di somministrazione. “Non abbiamo fatto molti spot – ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) “Il vaccino è loche cidida. Il commissario straordinario all’emergenza Domenicorassicura sull’efficacia e sull’efficienza dei vaccini anti-Covid, dopo che avranno ottenuto il via libera di Ema e Aifa. Se la programmazione verrà rispettata “nei prossimi 15, da gennaio fino a marzo del 2022, arriveranno 202 milioni di dosi edsettembre avremo la possibilità di vaccinare tutti glini”, ha dettoa Mezz’ora in più. Il piano studiato con Guerini e Speranza ha individuato nell’aeroporto di Pratica di Mare l’hub nazionale dal quale i vaccini verranno stoccati e partiranno verso 1500 punti di somministrazione. “Non abbiamo fatto molti spot – ha ...

matteosalvinimi : ??Oggi alle 12 una iniziativa che abbiamo fermamente voluto: nelle marinerie di tutta Italia i pescherecci suonerann… - matteosalvinimi : ?? Su iniziativa della Lega con Lorenzo Viviani oggi a mezzogiorno nelle marinerie di tutta Italia sirene all’unison… - repubblica : Maltempo, esondato il Panaro. Disagi in tutta Italia, Zaia: 'Non andate nel Bellunese' [aggiornamento delle 14:33] - thelondonboys47 : RT @serebellardinel: Tutta la politica non solo @Mov5Stelle,tutti i politici avrebbero dovuto dire SI' a questa iniziativa, avrebbero dovut… - caillet_louise : RT @matteosalvinimi: ?? Su iniziativa della Lega con Lorenzo Viviani oggi a mezzogiorno nelle marinerie di tutta Italia sirene all’unisono p… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta Italia Maltempo, esondato il Panaro. Disagi in tutta Italia, Zaia: "Non andate nel Bellunese" la Repubblica Emilia Romagna in zona gialla: cosa si può fare da oggi

Spostamenti liberi tra comuni, bar e ristoranti aperti a pranzo, negozi che cambiano orari, sport consentito anche lotano da casa. Da oggi si allentano i divieti e gli emiliano romagnoli possono cambi ...

Dite la vostra: il mistero dell’asse Y

Ma come gestiscono la visuale e il movimento i videogiocatori di oggi? Se l’è domandato il Guardian che ha pubblicato due articoli in merito a firma di Keith Stuart ( lo trovate anche su Twitter ): il ...

Spostamenti liberi tra comuni, bar e ristoranti aperti a pranzo, negozi che cambiano orari, sport consentito anche lotano da casa. Da oggi si allentano i divieti e gli emiliano romagnoli possono cambi ...Ma come gestiscono la visuale e il movimento i videogiocatori di oggi? Se l’è domandato il Guardian che ha pubblicato due articoli in merito a firma di Keith Stuart ( lo trovate anche su Twitter ): il ...