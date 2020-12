Roma, uomo viene investito da un convoglio mentre attraversa i binari: morto sul colpo (Di domenica 6 dicembre 2020) Questa mattina intorno alle ore 9:00 un uomo è stato investito da un treno all’altezza dello scalo di San Lorenzo, tra Roma Termini e Roma Tuscolana. Sembrerebbe che l’uomo sia stato urtato dal convoglio mentre stava tentando di attraversare i binari: è morto sul colpo. L’uomo è un senza fissa dimora ma non è ancora stato identificato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Roma proveniente dalla sede centrale di via Genova. Inevitabili sono state le ripercussioni al traffico ferroviario provvisoriamente sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria: molti treni sono stati cancellati o parzialmente cancellati. Attivo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Questa mattina intorno alle ore 9:00 unè statoda un treno all’altezza dello scalo di San Lorenzo, traTermini eTuscolana. Sembrerebbe che l’sia stato urtato dalstava tentando dire i: èsul. L’è un senza fissa dimora ma non è ancora stato identificato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco diproveniente dalla sede centrale di via Genova. Inevitabili sono state le ripercussioni al traffico ferroviario provvisoriamente sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria: molti treni sono stati cancellati o parzialmente cancellati. Attivo ...

