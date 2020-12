Psg-Jesé | fine della corsa | arrivata la risoluzione del contratto dopo oltre 4 anni “insieme”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020)quattroe mezzo, è arrivato il momentoseparazione tra i Psg eRodriguez, da tempo corpo estraneo all'undici titolare messo in campo dal tecnico Tuchel.La società parigina e l'attaccante spagnolo hanno ufficialmente messodi comune accordo alin scadenza il prossimo 30 giugno 2021. Secondo 'Le Parisien', alla base di questa possibile decisione non ci sarebbero dei motivi extracalcistici: giovedì seraè intervenuto telefonicamente in un reality spagnolo, azione che comunque non avrebbe influito sull'accelerazione del percorso di separazione.saluta dunque Parigiquattroe mezzo, trascorsi per lo più in prestito in giro per l'Europa: in mezzo alle brevi e ...