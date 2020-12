Patrizia De Blanck, la verità sulla morte della madre (Di domenica 6 dicembre 2020) Personaggio atipico e decisamente sopra le righe Patrizia De Blanck ha fatto la differenza all’interno del GFVIP da cui è uscita a testa alta avendo manifestato tutto il suo modo di essere diretto e sincero. Ospite della puntata di Verissimo Patrizia si è raccontata nel privato, rivelando alcuni aspetti della sua particolare infanzia e del rapporto con la madre. La Contessa ha raccontato che nel tempo ha avuto con la madre, una donna molto bella, un rapporto altalenante. Si sono allontanate quando lei era adolescente per poi ritrovarsi nel momento in cui il genitore stava invecchiando, un periodo molto difficile per la De Blanck che ha reso noto per la prima volta cosa le ha chiesto la madre prima di morire: “Ho amato moltissimo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Personaggio atipico e decisamente sopra le righeDeha fatto la differenza all’interno del GFVIP da cui è uscita a testa alta avendo manifestato tutto il suo modo di essere diretto e sincero. Ospitepuntata di Verissimosi è raccontata nel privato, rivelando alcuni aspettisua particolare infanzia e del rapporto con la. La Contessa ha raccontato che nel tempo ha avuto con la, una donna molto bella, un rapporto altalenante. Si sono allontanate quando lei era adolescente per poi ritrovarsi nel momento in cui il genitore stava invecchiando, un periodo molto difficile per la Deche ha reso noto per la prima volta cosa le ha chiesto laprima di morire: “Ho amato moltissimo ...

QuotidianPost : Patrizia De Blanck, la verità sulla morte della madre - vitofranco1 : RT @GF_diretta: Patrizia De Blanck svela chi è la vera stratega della Casa del #GrandeFratelloVip #GFVIP The winner is... Stefania Orland… - zazoomblog : Patrizia De Blanck il racconto choc a Verissimo quando parla della mamma - #Patrizia #Blanck #racconto #Verissimo - GalfanoSara : RT @GF_diretta: Patrizia De Blanck svela chi è la vera stratega della Casa del #GrandeFratelloVip #GFVIP The winner is... Stefania Orland… - quelliche_rai2 : RT @alessiocortesia: Ho scambiato la contessa Patrizia De Blanck (che non so chi sia) con Loredana Bertè su #qcc. È capitato solo a me? @q… -