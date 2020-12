Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 6 dicembre (Di domenica 6 dicembre 2020) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 6 dicembre Torna questa sera, 6 dicembre 2020, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Si parlerà ovviamente della pandemia di Covid, in particolare del giallo del Piano fermo al 2006 e del caso del dossier della sezione di Venezia dell’Oms, un documento pubblicato e scomparso nel giro di sole 24 ore. Il dossier faceva riferimento al mancato aggiornamento del piano del 2006, descrivendo luci e ombre della preparazione e ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) Non èdel 6Torna questa sera, 62020, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono ledi? Si parlerà ovviamentepandemia di Covid, in particolare del giallo del Piano fermo al 2006 e del caso del dossiersezione di Venezia dell’Oms, un documento pubblicato e scomparso nel giro di sole 24 ore. Il dossier faceva riferimento al mancato aggiornamento del piano del 2006, descrivendo luci e ombrepreparazione e ...

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Napoli, dopo la trasmissione “Non è l'Arena”, De Luca denuncia la 7 l'eco di caserta