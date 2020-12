Morte Maradona, il fratello Hugo: “E’ stato un secondo padre per me, ha sempre aiutato tutta la famiglia” (Di domenica 6 dicembre 2020) Hugo Maradona, fratello di Diego, ha parlato di questi difficili giorni ai microfoni di “Domenica In” sulla Rai:“E’ stato un secondo padre per me, non solo un fratello. Non sono potuto andare al funerale per via del Covid e sto male, è stato un grande dolore non essere lì. Lo voglio ricordare come merita, ha sempre aiutato tutti noi della famiglia.Mi ha chiamato due domeniche fa alle 3 del mattino, era tranquillo. Scherzavamo e ridevamo sempre insieme, e tre giorni dopo è successo quello che è successo”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020)di Diego, ha parlato di questi difficili giorni ai microfoni di “Domenica In” sulla Rai:“E’unper me, non solo un. Non sono potuto andare al funerale per via del Covid e sto male, èun grande dolore non essere lì. Lo voglio ricordare come merita, hatutti noi della famiglia.Mi ha chiamato due domeniche fa alle 3 del mattino, era tranquillo. Scherzavamo e ridevamoinsieme, e tre giorni dopo è successo quello che è successo”. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NicolaPorro : A ????????’?????? ???? ??????`, il grillino #Morra insiste nelle offese alla presidente calabrese defunta, infilandoci dentro p… - LadyNews_ : #DiegoArmandoMaradona jr. dopo la morte del padre: 'Sto male, ho problemi a dormire' - poli_flo : @sassyagron Che poi che a lui abbia dato fastidio la morte di Maradona non vedo come possa interessarci o riguardar… - Italia_Notizie : Diego Armando Maradona, il fratello Hugo in lacrime a Domenica In: “L’autopsia dirà tutto sulla sua morte. Chi ha c… - annarellabella : E poi ci hanno messo in croce, per aver condiviso, l’amore e il pianto, per Maradona. Che “forse” La morte di un uo… -