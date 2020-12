Mastrocola: Guardiamo gli Aspetti Positivi della Dad, Non Lagnamoci (Di domenica 6 dicembre 2020) La didattica a distanza, misura scolastica d’emergenza per evitare il contagio in ambiente scolastico, ha da sempre spaccato l’intero corpo docente sulla sua validità. Molti sono stati gli articoli sul tema e molti sono stati i dibattiti intorno ad essa. Anche la scrittrice Paola Mastrocola in una articolo su La Stampa prova ad alimentare questa Leggi su youreduaction (Di domenica 6 dicembre 2020) La didattica a distanza, misura scolastica d’emergenza per evitare il contagio in ambiente scolastico, ha da sempre spaccato l’intero corpo docente sulla sua validità. Molti sono stati gli articoli sul tema e molti sono stati i dibattiti intorno ad essa. Anche la scrittrice Paolain una articolo su La Stampa prova ad alimentare questa

StefanBernstein : RT @orizzontescuola: Mastrocola: “Invece di lagnarci della Dad perché non guardiamo gli aspetti positivi?” - FrancescaTGI : RT @orizzontescuola: Mastrocola: “Invece di lagnarci della Dad perché non guardiamo gli aspetti positivi?” - paoladalian93 : RT @orizzontescuola: Mastrocola: “Invece di lagnarci della Dad perché non guardiamo gli aspetti positivi?” - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Mastrocola: “Invece di lagnarci della Dad perché non guardiamo gli aspetti positivi?” - orizzontescuola : Mastrocola: “Invece di lagnarci della Dad perché non guardiamo gli aspetti positivi?” -

Ultime Notizie dalla rete : Mastrocola Guardiamo Mastrocola: “Invece di lagnarci della Dad perché non guardiamo gli aspetti positivi?” Orizzonte Scuola Mastrocola: “Invece di lagnarci della Dad perché non guardiamo gli aspetti positivi?”

La scrittrice Paola Mastrocola invita a riflettere sulle potenziaità della Dad e di essere propositivi in attesa che torni la didattica in presenza ...

La scrittrice Paola Mastrocola invita a riflettere sulle potenziaità della Dad e di essere propositivi in attesa che torni la didattica in presenza ...