Maradona bambino prodigio: «Piede, testa o tacco, faceva meraviglie» – VIDEO (Di domenica 6 dicembre 2020) Il racconto del Maradona bambino attraverso le parole di chi lo conosceva da vicino: l’amico Goyo Carrizo, il primo allenatore Francisco Cornejo e il suo medico Ruben Dario Oliva Prosegue il nostro tributo a Maradona con un breve viaggio alle origini del fenomeno. Diego, come probabilmente è naturale che sia, è stato un vero bambino prodigio. Di quelli che mantenevano incollati gli occhi per le magie quasi innaturali in età così tenera. Tre personaggi che lo hanno conosciuto benissimo rievocano in questo VIDEO storico alcuni aneddoti. A cominciare dalle magie sui potreros di Villa Fiorito con il grande amico d’infanzia Goyo Carrizo, il cui rapporto con Diego è stato davvero emozionante. C’è poi il suo primo allenatore con la maglia nelle giovanili dell’Argentinos Juniors, Francisco ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Il racconto delattraverso le parole di chi lo conosceva da vicino: l’amico Goyo Carrizo, il primo allenatore Francisco Cornejo e il suo medico Ruben Dario Oliva Prosegue il nostro tributo acon un breve viaggio alle origini del fenomeno. Diego, come probabilmente è naturale che sia, è stato un vero. Di quelli che mantenevano incollati gli occhi per le magie quasi innaturali in età così tenera. Tre personaggi che lo hanno conosciuto benissimo rievocano in questostorico alcuni aneddoti. A cominciare dalle magie sui potreros di Villa Fiorito con il grande amico d’infanzia Goyo Carrizo, il cui rapporto con Diego è stato davvero emozionante. C’è poi il suo primo allenatore con la maglia nelle giovanili dell’Argentinos Juniors, Francisco ...

Il racconto del Maradona bambino attraverso le parole di chi lo conosceva da vicino: l’amico Goyo Carrizo, il primo allenatore Cornejo e il suo medico Oliva ...

Luise: "Io, l'unico bambino al mondo a dare schiaffetti a Maradona. Mi voleva molto bene"

Antonio Luise, collezionista di Maradona, ha ricordato il grande giocatore e anche suo padre che era suo amico.

