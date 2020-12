Mara Carfagna ricoverata per polmonite, non da Covid (Di domenica 6 dicembre 2020) La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, è ricoverata da mercoledì scorso in un ospedale romano per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende da fonti vicine alla parlamentare azzurra. A Carfagna è stata diagnosticata una polmonite non collegata al Covid-19, riferiscono le stesse fonti. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia,, èda mercoledì scorso in un ospedale romano per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone. Lo si apprende da fonti vicine alla parlamentare azzurra. Aè stata diagnosticata unanon collegata al-19, riferiscono le stesse fonti.

fanpage : Mara Carfagna trasportata in Ospedale per polmonite - SkyTG24 : Roma, Carfagna ricoverata per una polmonite non dovuta a Covid: è in buone condizioni - avatar1dory : @DeborahBergamin @mara_carfagna Boh Io tutta sta forza non l’avevo vista - claudiopanormus : Mara Carfagna ricoverata per una polmonite non Covid-19: condizioni buone - DeborahBergamin : Forza @mara_carfagna, ti aspettiamo al più presto di nuovo al lavoro più forte di prima ??????! -