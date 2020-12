Maltempo, mezza Italia in allerta rossa: esondazioni in Veneto e in Emilia Romagna. Interrotta la linea del Brennero (Di domenica 6 dicembre 2020) Da nord a sud, da est a ovest, l’Italia si tinge di rosso, questa volta per i colpi del Maltempo e gli allerta meteo. Quella tra sabato e domenica è stata una notte particolarmente difficile per la Penisola. Da 48 ore i vigili del fuoco sono impegnati nel Centro-Nord in interventi di soccorso dovuti al Maltempo che sta colpendo Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana. Oltre a Campania e Sicilia. In Veneto sono stati effettuati 411 soccorsi, particolarmente colpita la provincia di Belluno dove sono stati 250 gli interventi portati a termine dal Corpo Nazionale. A Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo e Santo Stefano di Cadore sono state rimosse numerose piante e ostacoli che ostruivano strade di collegamento. A Cherz ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Da nord a sud, da est a ovest, l’si tinge di rosso, questa volta per i colpi dele glimeteo. Quella tra sabato e domenica è stata una notte particolarmente difficile per la Penisola. Da 48 ore i vigili del fuoco sono impegnati nel Centro-Nord in interventi di soccorso dovuti alche sta colpendo, Friuli Venezia Giulia,, Piemonte, Lombardia e Toscana. Oltre a Campania e Sicilia. Insono stati effettuati 411 soccorsi, particolarmente colpita la provincia di Belluno dove sono stati 250 gli interventi portati a termine dal Corpo Nazionale. A Comelico Superiore, Cortina d’Ampezzo e Santo Stefano di Cadore sono state rimosse numerose piante e ostacoli che ostruivano strade di collegamento. A Cherz ...

Maltempo: pioggia e fango nel Messinese, evacuate abitazioni

06 DIC – Dopo gli allagamenti di stanotte, nel Messinese ha ricominciato a piovere con intensità e spira vento di ponente con raffiche intorno ai 25 nodi. Frane, allagamenti e smottamenti hanno costre ...

