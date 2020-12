LIVE/ Virtus Francavilla-Avellino, le formazioni ufficiali (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ caccia alla continuità in casa Avellino. Dopo il successo nel recupero settimanale con il Potenza, Miceli e soci, cercano conferme in trasferta contro la Virtus Francavilla. In panchina, complice la quarantena di Piero Braglia e del vice Domenico De Simone, ci sarà il tecnico dell’Under15 Gigi Molino. Le formazioni ufficiali di Virtus Francavilla-Avellino: Virtus Francavila (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Di Cosmo, Franco, Calcagno, Nunzella; Vazquez, Perez. A disp.: Costa, Celi, Carella, Buglia, Mastropietro, Puntoriere, Sparandeo. All.: Trocini. Avellino (3-5-2): Leoni; Silvestri L, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, De Francesco, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ caccia alla continuità in casa. Dopo il successo nel recupero settimanale con il Potenza, Miceli e soci, cercano conferme in trasferta contro la. In panchina, complice la quarantena di Piero Braglia e del vice Domenico De Simone, ci sarà il tecnico dell’Under15 Gigi Molino. LediFrancavila (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Di Cosmo, Franco, Calcagno, Nunzella; Vazquez, Perez. A disp.: Costa, Celi, Carella, Buglia, Mastropietro, Puntoriere, Sparandeo. All.: Trocini.(3-5-2): Leoni; Silvestri L, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, De Francesco, ...

