"Lei non voleva più vivere. Mi ha chiesto di ucciderla…". La rivelazione choc di Patrizia De Blanck - (Di domenica 6 dicembre 2020) Carlo Lanna Ospite del salotto di Silvia Toffanin, la Contessa Patrizia de Black si è rivelata a 360 gradi raccontando anche i rapporti difficili con sua madre È stata una delle inquiline più contentate del Grande Fratello Vip. Istrionica e con la lingua biforcuta, la contessa Patrizia De Blanck ha dominato le prime pagine dei settimanali di gossip con le sue battute al veleno e per quel suo passato ancora oggi avvolto nel mistero. Settimane fa ha lasciato la casa del reality show di Mediaset, ma nessuno ha di certo dimenticato le sue invettive e quei suoi modi di fare da contessa anti-convenzionale. Ospite della puntata di Verissimo, che è andata in onda sabato 5 dicembre, la De Blanck si è confessata a 360 gradi, raccontando i suoi amori, il suo rapporto conflittuale con la madre e rivelando dettagli ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Carlo Lanna Ospite del salotto di Silvia Toffanin, la Contessade Black si è rivelata a 360 gradi raccontando anche i rapporti difficili con sua madre È stata una delle inquiline più contentate del Grande Fratello Vip. Istrionica e con la lingua biforcuta, la contessaDeha dominato le prime pagine dei settimanali di gossip con le sue battute al veleno e per quel suo passato ancora oggi avvolto nel mistero. Settimane fa ha lasciato la casa del reality show di Mediaset, ma nessuno ha di certo dimenticato le sue invettive e quei suoi modi di fare da contessa anti-convenzionale. Ospite della puntata di Verissimo, che è andata in onda sabato 5 dicembre, la Desi è confessata a 360 gradi, raccontando i suoi amori, il suo rapporto conflittuale con la madre e rivelando dettagli ...

