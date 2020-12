Kristen Stewart in Twilight: un video esilarante mostra tutti i suoi sospiri nella saga (Di domenica 6 dicembre 2020) Kristen Stewart ha raggiunto la fama con la saga di Twilight. Un video di Amazon Prime video mostra un montaggio con tutti i sospiri di Bella Swan nel franchise. Kristen Stewart è il volto immagine del franchise di Twilight e, prima o poi, questo momento sarebbe dovuto arrivare. In effetti, Amazon Prime video ha condiviso su YouTube un video supercut con tutti i sospiri del personaggio di Bella Swan. Il video ha l'obiettivo di promuovere sui social l'arrivo della saga sul colosso del VoD e raccoglie ben 41 sospiri nel corso dei cinque episodi di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020)ha raggiunto la fama con ladi. Undi Amazon Primeun montaggio condi Bella Swan nel franchise.è il volto immagine del franchise die, prima o poi, questo momento sarebbe dovuto arrivare. In effetti, Amazon Primeha condiviso su YouTube unsupercut condel personaggio di Bella Swan. Ilha l'obiettivo di promuovere sui social l'arrivo dellasul colosso del VoD e raccoglie ben 41nel corso dei cinque episodi di ...

