Espulsi perché irregolari, ma il cie è troppo pieno. E i tunisini restano liberi (Di domenica 6 dicembre 2020) Salvatore Di Stefano I nordafricani erano stati colti in flagrante all'interno di una palazzina dell'ex Arsenale e arrestati per invasione e danneggiamento di pubblico edificio. irregolari, sono stati destinatari di un decreto di Espulsione immediato, ma poiché il centro era già pieno sono stati rimessi in libertà. Durissimo l'assessore alla sicurezza Padovani, che ha sparato a zero contro il governo Colti in flagranza di reato, arrestati, destinatari di un decreto di Espulsione da parte della questura poiché irregolari sul territorio nazionale ed infine rimessi immediatamente in libertà, come se nulla fosse successo. Non è uno scherzo, ma è ciò che è successo a Verona appena pochi giorni, protagonisti della vicenda tre cittadini tunisini. Secondo quanto riportato dal ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Salvatore Di Stefano I nordafricani erano stati colti in flagrante all'interno di una palazzina dell'ex Arsenale e arrestati per invasione e danneggiamento di pubblico edificio., sono stati destinatari di un decreto dione immediato, ma poiché il centro era giàsono stati rimessi in libertà. Durissimo l'assessore alla sicurezza Padovani, che ha sparato a zero contro il governo Colti in flagranza di reato, arrestati, destinatari di un decreto dione da parte della questura poichésul territorio nazionale ed infine rimessi immediatamente in libertà, come se nulla fosse successo. Non è uno scherzo, ma è ciò che è successo a Verona appena pochi giorni, protagonisti della vicenda tre cittadini. Secondo quanto riportato dal ...

alchi92 : @russ_mario1 Perché in area di rigore c’è la “depenalizzazione” dei cartellini. Vengono ammoniti quelli che fuori d… - GiuseppeGatta87 : Speriamo che da adesso in poi vengano espulsi tutti i giocatori che entrano col piede a martello, perchè ieri un fa… - kaiokutok : @Tony_De_Lellis @pbecchi I grillini vanno schiacciati come vermi perche vermi sono hanno preso in giro popolo inte… - MatteoG04360189 : @MauroGiubileo Perché gli scorsi presidenti di entrambi i paesi si erano impegnati nel democratizzare il paese...… - Carlogiglio7C : @RaffaeleDeGuida @Dami92Damiano Perchè spari cazzate a vanvera, i giocatori espulsi in campionato possono giocare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Espulsi perché Scuola, «guerra» delle mascherine: «Fuori da scuola chi non la porta» Corriere della Sera