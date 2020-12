Covid, l’aeroporto di Pratica di Mare sarà l’hub italiano dei vaccini (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – “Con Guerini e Speranza abbiamo deciso che l’hub nazionale di stoccaggio per la campagna vaccinale contro il coronavirus sarà l’aeroporto di Pratica Mare, che per dimensioni non ha pari in Europa. Da lì partiranno aerei, elicotteri, mezzi su gomma che lo trasporteranno nei 1500 punti di somministrazione“. Così il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, ospite su Rai3 di ‘Mezz’ora in più’. Leggi su dire (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA – “Con Guerini e Speranza abbiamo deciso che l’hub nazionale di stoccaggio per la campagna vaccinale contro il coronavirus sarà l’aeroporto di Pratica Mare, che per dimensioni non ha pari in Europa. Da lì partiranno aerei, elicotteri, mezzi su gomma che lo trasporteranno nei 1500 punti di somministrazione“. Così il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, ospite su Rai3 di ‘Mezz’ora in più’.

