Arezzo-Sudtirol: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 6 dicembre 2020) Tutto quello che c'è da sapere su Arezzo-Sudtirol sfida, in programma oggi alle 15:00 al Città di Arezzo, valevole per la 14° giornata del campionato di Serie C – Girone B. IL MOMENTO DELL'Arezzo La squadra di Andrea Camplone occupa, con 6 punti, la penultima posizione nel girone B con altrettante lunghezze di ritardo dalla zona salvezza. Gli amaranto sono reduci dalla prima vittoria in campionato ottenuta sabato scorso sul campo dell'Imolese grazie alle reti di Belloni e Cutolo che hanno riportato un po' di entusiasmo in casa aretina dopo le 7 sconfitte e i 3 pareggi delle gare precedenti. La strada per la salvezza è ancora lunga e tortuosa e l'avversario di oggi pomeriggio non è certo dei più semplici, ma la permanenza in Serie C passa anche da queste sfide, sulla carta proibitive, che possono sempre regalare ...

