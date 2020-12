Temptation Island, lutto per la protagonista: “Speravo stesse solo dormendo” (Di sabato 5 dicembre 2020) Katia Fanelli, protagonista di Temptation Island 2019, ha annunciato una triste perdita sul suo profilo Instagram. Katia Fanelli è stata una delle protagoniste di Temptation Island 2019 in coppia con l’ex fidanzato Vittorio Collina. Alla conclusione del programma i due sono usciti separati con l’uomo che ha deciso di continuare la conoscenza della single Vanessa L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) Katia Fanelli,di2019, ha annunciato una triste perdita sul suo profilo Instagram. Katia Fanelli è stata una delle protagoniste di2019 in coppia con l’ex fidanzato Vittorio Collina. Alla conclusione del programma i due sono usciti separati con l’uomo che ha deciso di continuare la conoscenza della single Vanessa L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : ?? NUOVI CONCORRENTI #GFVIP: SAMANTHA DE GRENET, GINEVRA LAMBORGHINI, CARLOTTA DI “TEMPTATION ISLAND”, ANDREA ZENGA,… - Chereztv : Carlotta Dell'Isola (temptation island) - Samantha De Grenet - Ginevra Lamborghini (sorrella di) - Andrea Zenga (fi… - donna_lunatica : RT @AMOILTRASH1: #Amici20 QUANTO SI ATTEGGIA LA PETTINELLI PENSA DI ESSERE VERAMENTE UNA MAESTRA . SE NON FACEVA TEMPTATION ISLAND ERA A C… - fuckyoutiddy : Anna Pettinelli che assiste a un’esibizione su Shallow penserà che la stiano ancora trollando per Temptation island ?? #Amici20 - giixdreaming : #Amici20 comunque io la Pettinelli da quando ha fatto Temptation Island con 'BELLA PATATA SONO IO!' non riesco a prenderla seriamente -