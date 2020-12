Rovella in scadenza con il Genoa | le big annusano l' affare | possibili novità a gennaio

Ultime Notizie dalla rete : Rovella scadenza

Una stagione per consacrarsi ad alti livelli, quella successiva per partire verso un top club europeo. Se i destini dei vari Kulusevski e Kumbulla hanno visto scrivere lo stesso esito nella scorsa sta ...Il ds richiamato al posto di Faggiano trova una situazione simile a quella della stagione scorsa. Il danese, fuori rosa, può essere reintegrato. Col talentino va trovato l’accordo per il contratto ...