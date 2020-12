Parigi, nuove proteste contro la legge che vieta di filmare i poliziotti in azione: scontri tra i black block e gli agenti – LE IMMAGINI (Di sabato 5 dicembre 2020) scontri a Parigi lungo il percorso della manifestazione di protesta contro la legge sulla “sicurezza globale“. Secondo il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, almeno 22 persone sono state fermate. Il corteo pacifico che era diretto verso place de la République è stato spaccato a metà dall’azione dei black block, almeno 400-500, che hanno dato alle fiamme diverse auto, bruciato vetrine e appiccato incendi a cassonetti e materiali di cantiere. Ci sono stati scontri tra i manifestanti violenti e la polizia. Inoltre i pompieri sono dovuti intervenire nella zona di place Gambetta dove, secondo la prefettura, “è in corso un grosso incendio“. La protesta riguarda l’articolo 24 della legge, che prevede il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020)lungo il percorso della manifestdi protestalasulla “sicurezza globale“. Secondo il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, almeno 22 persone sono state fermate. Il corteo pacifico che era diretto verso place de la République è stato spaccato a metà dall’dei, almeno 400-500, che hanno dato alle fiamme diverse auto, bruciato vetrine e appiccato incendi a cassonetti e materiali di cantiere. Ci sono statitra i manifestanti violenti e la polizia. Inoltre i pompieri sono dovuti intervenire nella zona di place Gambetta dove, secondo la prefettura, “è in corso un grosso incendio“. La protesta riguarda l’articolo 24 della, che prevede il ...

Per l’ambasciatrice all’Onu Mariangela Zappia il ritorno a un dialogo costruttivo tra Paesi può mitigare climate change, pandemie e diseguaglianze ...

I nuovi scontri a Parigi per la legge sulla sicurezza

Sabato migliaia di persone, tra cui molti “gilet gialli“, hanno protestato a Parigi, in Francia ... L’articolo 24, infatti, introduce un nuovo reato per chiunque diffonda immagini in grado di ...

Sabato migliaia di persone, tra cui molti "gilet gialli", hanno protestato a Parigi, in Francia ... L'articolo 24, infatti, introduce un nuovo reato per chiunque diffonda immagini in grado di ...