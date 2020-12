Matera, avviato screening sierologico rapido a studenti scuole elementari e medie (Di sabato 5 dicembre 2020) Matera - E' cominciato oggi, a Matera, e si concluderà l'8 dicembre, presso la palestra dello stadio 'XXI Settembre-Franco Salerno', al rione Piccianello, lo screening sierologico rapido per la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 5 dicembre 2020)- E' cominciato oggi, a, e si concluderà l'8 dicembre, presso la palestra dello stadio 'XXI Settembre-Franco Salerno', al rione Piccianello, loper la ...

