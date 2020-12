Marotta Andis | “Rendere obbligatoria formazione docenti nel contratto Elaborare una visione complessiva sulla didattica” INTERVISTA

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 5 dicembre 2020) Da un lato puntare, con cospicue risorse,degli insegnanti, dall’altrounadidattica, per esempio attivando una piattaforma digitale centralizzata, sicura, garantita e indipendente per tenere in rete tutte le istituzioni del sistema educativo nazionale. Sono alcune delle idee avanzate dal Consiglio nazionale dell’(Associazone Nazionale Dirigenti Scolastici) per orientare al meglio i futuri investimenti nella scuola; il Presidente Paolinoce ne ha illustrato in questai punti più interessanti. L'articolo):...