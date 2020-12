Live-Non è la D’Urso, Gabriel Garko e Manuela Arcuri tutta la verità (Di sabato 5 dicembre 2020) I programmi televisivi di Barbara D’Urso da anni attirano l’attenzione del pubblico sempre più variegato ed è per questo che la conduttrice si conferma come uno dei volti più amati della televisione. E a fronte di tale successo, Mediaset ha deciso di prolungare Live-Non è la D’Urso di una puntata. Il programma domenicale si sarebbe dovuto fermare domenica 13 Dicembre per le feste natalizie e riprendere il 10 Gennaio. Ma Mediaset ha voluto prolungare la trasmissione fino al 20 Dicembre e la conduttrice lo ha comunicato in diretta con grande gioia. A tal proposito questa domenica a Live-Non è la D’Urso saranno in studio Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Gli attori avranno l’occasione di far luce sulle recenti vicende che li hanno visti ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 dicembre 2020) I programmi televisivi di Barbarada anni attirano l’attenzione del pubblico sempre più variegato ed è per questo che la conduttrice si conferma come uno dei volti più amati della televisione. E a fronte di tale successo, Mediaset ha deciso di prolungare-Non è ladi una puntata. Il programma domenicale si sarebbe dovuto fermare domenica 13 Dicembre per le feste natalizie e riprendere il 10 Gennaio. Ma Mediaset ha voluto prolungare la trasmissione fino al 20 Dicembre e la conduttrice lo ha comunicato in diretta con grande gioia. A tal proposito questa domenica a-Non è lasaranno in studio. Gli attori avranno l’occasione di far luce sulle recenti vicende che li hanno visti ...

