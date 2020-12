GF Vip 2020, Oppini saluta Zorzi, la Gregoraci lascia: le pagelle della ventitreesima puntata (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di scelte e di addii al GF Vip che ci ha regalato una ventireesima puntata appassionante. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno scelto di abbandonare la Casa, mentre Dayane Mello ha cambiato idea. Grandi annunci anche da parte di Alfonso Signorini: il Grande Fratello andrà in onda a Capodanno. ALFONSO SIGNORINI – Sta facendo la storia della tv con l’edizione più lunga di sempre del GF Vip. Difficile tenere il ritmo senza stancare i telespettatori, ma lui c’è riuscito. Come? Mescolando sentimenti, emozioni forti e un pizzico di scontri che non guastano mai. Il risultato è un GF Vip che cattura l’attenzione e che terrà compagnia al pubblico anche a Capodanno. Ad annunciarlo nel corso della diretta è stato proprio il conduttore: “Faremo insieme anche il Capodanno – ha detto, aggiungendo con ... Leggi su dilei (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di scelte e di addii al GF Vip che ci ha regalato una ventireesimaappassionante. Elisabettae Francescohanno scelto di abbandonare la Casa, mentre Dayane Mello ha cambiato idea. Grandi annunci anche da parte di Alfonso Signorini: il Grande Fratello andrà in onda a Capodanno. ALFONSO SIGNORINI – Sta facendo la storiatv con l’edizione più lunga di sempre del GF Vip. Difficile tenere il ritmo senza stancare i telespettatori, ma lui c’è riuscito. Come? Mescolando sentimenti, emozioni forti e un pizzico di scontri che non guastano mai. Il risultato è un GF Vip che cattura l’attenzione e che terrà compagnia al pubblico anche a Capodanno. Ad annunciarlo nel corsodiretta è stato proprio il conduttore: “Faremo insieme anche il Capodanno – ha detto, aggiungendo con ...

