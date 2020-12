Due allenatori, un’emergenza e Fabrizio De Andrè (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. E il letame, parafrasando Fabrizio De Andrè, per un allenatore vuol dire emergenza. E’ quel condensato di assenze che impedisce di portare avanti un programma stilato, il progetto su cui sta lavorando. Filippo Inzaghi e Fabio Liverani sperano che l’illustre verso di ‘Via del campo’ possa trovare un lieto fine nella loro realtà calcistica. Il tecnico del Parma lo ha addirittura ammesso in conferenza stampa, a proposito della carenza di terzini sinistri a disposizione: “A volte è da queste situazioni che si trae il massimo, magari qualcuno che viene adattato in una zona non sua trova motivazioni ulteriori per stupirmi”. Ci spera, l’ex allenatore del Lecce, ma sa pure che il Benevento non se la sta passando meglio. A Inzaghi – oltre a Caldirola, Iago Falque e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. E il letame, parafrasandoDe, per un allenatore vuol dire emergenza. E’ quel condensato di assenze che impedisce di portare avanti un programma stilato, il progetto su cui sta lavorando. Filippo Inzaghi e Fabio Liverani sperano che l’illustre verso di ‘Via del campo’ possa trovare un lieto fine nella loro realtà calcistica. Il tecnico del Parma lo ha addirittura ammesso in conferenza stampa, a proposito della carenza di terzini sinistri a disposizione: “A volte è da queste situazioni che si trae il massimo, magari qualcuno che viene adattato in una zona non sua trova motivazioni ulteriori per stupirmi”. Ci spera, l’ex allenatore del Lecce, ma sa pure che il Benevento non se la sta passando meglio. A Inzaghi – oltre a Caldirola, Iago Falque e ...

Er_ninazza : RT @pepito2402: È la prima volta che in un derby non ci sono due allenatori ma due maestri: #JuventusTorino - pepito2402 : È la prima volta che in un derby non ci sono due allenatori ma due maestri: #JuventusTorino - MajinMarotta : Per la prima volta in una partita non siamo al cospetto di due allenatori, ma di due maestri. #Pellegatti #JuveToro - IamCALCIO : Le scelte dei due allenatori - Ma_Do_Sd : RT @Ma_Do_Sd: @G1NGERETTI @dade494 'Per la prima volta in un derby non ci saranno due allenatori ma due maestri' -

Ultime Notizie dalla rete : Due allenatori Verso Crotone-Napoli. Gattuso vs Stroppa: due allenatori con un passato comune 100x100 Napoli Serie A, Spezia-Lazio 1-2: Biancocelesti cinici, sfruttano due occasioni e vincono la gara. Liguri sfortunati, colpiscono due pali

(Meridiananotizie) Cesena, 5 dicembre 2020 – Il dominio del gioco e delle occasioni da gol, sono stati nei piedi dei ragazzi dello Spezia ma i ragazzi di Mister Inzaghi hanno saputo sfruttare al massi ...

Reggina, finalmente! Una vittoria d’oro per ritrovare il sorriso

Serie B, diretta Reggina-Brescia: il match dello stadio Granillo è valido per la 10ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale ...

(Meridiananotizie) Cesena, 5 dicembre 2020 – Il dominio del gioco e delle occasioni da gol, sono stati nei piedi dei ragazzi dello Spezia ma i ragazzi di Mister Inzaghi hanno saputo sfruttare al massi ...Serie B, diretta Reggina-Brescia: il match dello stadio Granillo è valido per la 10ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale ...