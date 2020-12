Covid | Zangrillo annuncia | «Tolgo il disturbo» Poi l’affondo | «Zaia è stato il migliore»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’annuncio arriva a sorpresa. «È l’ultima volta che mi vedrete sul piccolo schermo. Sono molto più utile a fianco di un malato che non di fronte a una telecamera». Ad affermarlo è Alberto, primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano. «Lascio questo posto», dice durante la registrazione de La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez sul Nove.: «Non voglio dimenticare i miei malati» «Lascio questo spazio ad altri che sono più bravi di me a comunicare. Mi dimentico di tutti, ma non mi voglio dimenticare dei miei malati», aggiunge. Ma non si tira indietro e parla della situazione coronavirus. «Una valutazione in campo sanitario della giunta lombarda di Fontana? Potevano fare meglio. Ma per prendere decisioni ci vogliono mani libere», puntualizza. «ha agito bene, aveva le mani ...