Britney Spears torna “sul mercato” e batte subito un grande record

Britney Spears ha mandato in delirio i suoi tantissimi fan, la riedizione del suo album Glory è andata sold-out in meno di 24 ore dopo il lancio E' stata pubblicata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Kenzo punta su Britney Spears. La popstar americana è la testimonial della Collection Memento N°2 del brand che fa capo al gruppo Lvmh. La campagna è stata scattata da un vero maestro dell'obbiettivo: ...

È uscito l' inedito di Britney Spears,"Swimming in the stars"

La cantante ha pubblicato il brano in occasione del suo compleanno, facendo così una sorpresa ai fan. La traccia è presente all' interno dell' Lp "Glory", disponibile da oggi ...

