Uomini e Donne, oggi: Sophie fa un regalo a Matteo, Davide riceve una sorpresa e si emoziona (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sophie Codegoni sembra essere sempre più interessata a Matteo, gli fa una sorpresa per il suo compleanno, anche Davide riceve una bellissima sorpresa Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, la puntata si dovrebbe incentrare su Sophie Codegoni e Davide Donadei. La tronista fa sapere in studio di aver organizzato un'uscita con Matteo per il suo compleanno, al corteggiatore ha regalato un libro con una dedica. Davanti al gesto di Sophie il corteggiatore è apparso molto felice, si sono quasi baciati durante l'esterna, avevano però le mascherine. La conduttrice ha infatti vietato a corteggiatori ...

