Ufficiale: Campania zona arancione. Speranza in procinto di firmare ordinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà 3 nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) tenutasi oggi. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Con la seconda le Regioni Campania, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre. Leggi qui cosa cambia con la Campania in zona arancione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro della Salute, Roberto, firmerà 3 nuove ordinanze sulla base dei dati della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) tenutasi oggi. Con la prima si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. Con la seconda le Regioni, Toscana, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area. Con la terza le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da areaad area gialla. Le ordinanze saranno in vigore dal 6 dicembre. Leggi qui cosa cambia con lain. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ciropellegrino : Nel #dpcm ufficiale c'è scritto. In #Campania restiamo zona rossa #COVID19 fino a prossima Ordinanza, non oltre il… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Governo, Speranza annuncia: “La Campania è zona arancione”,… - RTonyi : RT @DribblingWorld: #COVID?19 ?? UFFICIALE CAMPANIA ZONA ARANCIONE #coronavirus - PasqualeCacace5 : RT @occhio_notizie: ?? Da domenica la #Campania sarà in #zonaarancione - occhio_notizie : ?? Da domenica la #Campania sarà in #zonaarancione -