Roberta Bruzzone: "Lo stereotipo di genere trasforma anche le donne" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roberta Bruzzone, una delle più note criminologhe e psicologhe forensi d'Italia, ha scritto a quattro mani con Emanuela Valente, il libro Favole da incubo, dieci (più una) storie di femminicidi da raccontare per impedire che accadano ancora, edito da DeAgostini. Un libro per combattere alla radice la violenza sulle donne. Le due autrici analizzano i principali preconcetti culturali e sociali che hanno operato in queste storie inconcepibili, eppure reali. Stereotipi, pregiudizi e tabù a cui hanno obbedito un po' tutti: le vittime, gli assassini, l'opinione pubblica e perfino i media che ne hanno parlato. Il quadro che ne emerge non è consolatorio: le idee sessiste sono ancora molto radicate, in ognuno di noi, senza distinzioni di condizione economica e culturale. Roberta Bruzzone ci racconta da dove nasce la ...

