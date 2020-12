Non aprite quella casa…agli amici! Conte chiude il Natale agli ‘intrusi’ (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Governo ha deciso: il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato alla Nazione con una conferenza stampa. Libera tutti o quasi almeno fino al 20 dicembre, poi la stretta finale voluta dal Governo per evitare che le festività diventino casua della terza ondata di coronavirus. La trattativa sul nuovo Dpcm è andata avanti per tutta la notte scorsa con tensioni palpabili tra gli stessi partiti di Maggioranza. Resta immutato il sistema delle fasce colorate, l’obiettivo è portare entro metà dicembre tutto il Paese in fascia gialla, ovvero quella meno sacrificata, con però divieti di mobilità e altre restrizioni dal 21 dicembre al 7 gennaio. Divieto di circolazione dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Anche durante le feste, a Capodanno il coprifuoco si sposta di due ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Governo ha deciso: il presidente del consiglio, Giuseppe, ha parlato alla Nazione con una conferenza stampa. Libera tutti o quasi almeno fino al 20 dicembre, poi la stretta finale voluta dal Governo per evitare che le festività diventino casua della terza ondata di coronavirus. La trattativa sul nuovo Dpcm è andata avanti per tutta la notte scorsa con tensioni palpabili tra gli stessi partiti di Maggioranza. Resta immutato il sistema delle fasce colorate, l’obiettivo è portare entro metà dicembre tutto il Paese in fascia gialla, ovveromeno sacrificata, con però divieti di mobilità e altre restrizioni dal 21 dicembre al 7 gennaio. Divieto di circolazione dopo le 22 e fino alle 5 del mattino successivo se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Anche durante le feste, a Capodanno il coprifuoco si sposta di due ...

Ultime Notizie dalla rete : Non aprite Cosenza, i pediatri lanciano l’allarme: “Troppi ricoveri, non aprite le scuole prima di Natale” Orizzonte Scuola Ats Bergamo, verso il vaccino Covid: catena del freddo e spazi aperti

«Tutti gli scenari sono aperti — conclude Barzanò —. Siamo abituati ad avere tra noi l’influenza ma è più che probabile che quest’anno non avrà l’aspetto degli anni ...

Scuole aperte dal 7 gennaio ma non è cambiato quasi nulla: il punto debole resta il trasporto

Si torna in classe il 7 gennaio, con il primo ciclo al 100 per cento mentre le superiori in presenza al 75 per cento. Alla fine l'ha spuntata il ministro Lucia Azzolina che è riuscita ...

