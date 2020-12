Massimo Cannoletta: chi è e perché ha perso 180mila euro a L’Eredità (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chi è Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità che ha sbagliato apposta una domanda da 180 mila euro per favorire un altro concorrente? Massimo Cannoletta. Fonte: InstagramDopo aver vinto diverse puntate a L’Eredità, Massimo Cannoletta sbaglia di proposito a rispondere ad una domanda, per favorire un altro concorrente. Ecco cosa è successo nella puntata di mercoledì 2 dicembre e chi è il protagonista di questo bizzarro avvenimento. Cosa è successo a L’Eredità Trasmissione L’Eredità. Fonte: InstagramNella puntata di mercoledì 2 dicembre de L’Eredità, la trasmissione di Rai1 condotta da Flavio Insinna, il campione Massimo ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Chi è, il campione deche ha sbagliato apposta una domanda da 180 milaper favorire un altro concorrente?. Fonte: InstagramDopo aver vinto diverse puntate asbaglia di proposito a rispondere ad una domanda, per favorire un altro concorrente. Ecco cosa è successo nella puntata di mercoledì 2 dicembre e chi è il protagonista di questo bizzarro avvenimento. Cosa è successo aTrasmissione. Fonte: InstagramNella puntata di mercoledì 2 dicembre de, la trasmissione di Rai1 condotta da Flavio Insinna, il campione...

RaiNews : 'L'avversario Tommaso meritava di vincere' #eredità #Cannoletta - ilmessaggeroit : Massimo Cannoletta, a L'Eredità perde ma con un bonus rientra in gioco. Lui: «Amo divulgare» - ZicaEliana : @FunweekMag @LEredita Che Bello!!!?? GRAZIE,mi fà Piacere che sia Piaciuta questa mia idea!!!?? Non ci resta che Sper… - ZicaEliana : RT @FunweekMag: @ZicaEliana noi abbiamo dato voce al tuo suggerimento per @LEredita su Massimo Cannoletta :) LEGGI UN PO' QUI --> https://t… - GPasqui : Colpo di scena a l'#eredità: il super campione Massimo Cannoletta è stato eliminato. Ma tornerà @FQMagazineit -