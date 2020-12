La Regina Elisabetta perde un altro dei suoi cani dorgi: "Duro colpo per lei" (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Regina Elisabetta perde uno dei suoi amati cani dorgi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e altri media britannici, infatti, è venuto improvvisamente a mancare il dorgi Vulcan, penultimo cane della sovrana. Incrocio tra un corgi reale e il bassotto della principessa Margaret, sarebbe venuto a mancare qualche settimana fa a causa dell’età. Fonti vicine alla casa reale parlano di una Regina profondamente addolorata per la perdita dell’animale domestico. “Sua Maestà adora i suoi cani e perderne uno è sempre un Duro colpo, soprattutto in questo momento”, riporta il Daily Mail. Ora alla Regina, che durante la sua vita ha avuto più di trenta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Launo deiamati. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e altri media britannici, infatti, è venuto improvvisamente a mancare ilVulcan, penultimo cane della sovrana. Incrocio tra un corgi reale e il bassotto della principessa Margaret, sarebbe venuto a mancare qualche settimana fa a causa dell’età. Fonti vicine alla casa reale parlano di unaprofondamente addolorata per la perdita dell’animale domestico. “Sua Maestà adora irne uno è sempre un, soprattutto in questo momento”, riporta il Daily Mail. Ora alla, che durante la sua vita ha avuto più di trenta ...

