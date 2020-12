Il Banco Bpm chiude trecento filiali. E noi diciamo addio a forme di credito differenziate (Di venerdì 4 dicembre 2020) I tecnicismi ci interessano molto poco, i dettagli che saranno ovviamente concordati con i sindacati passano in seconda fila. Non importa quante filiali verranno chiuse esattamente e dove. Quanti uomini, quante donne e in quale ruolo verranno allontanati, se vecchi, giovani, licenziati o esodati, premiati o semplicemente incoraggiati. La sostanza è che anche il Banco (ora) Bpm si prepara a dare un altro colpo di grazia alla sua struttura – magari in vista di inopinate acquisizioni – liberandosi proprio nel periodo natalizio di oltre 1500 dipendenti e chiudendo 300 filiali, proseguendo un trend dimagrante già inaugurato da tempo, portando a termine la strada già percorsa da quasi tutti gli altri istituti di credito, apparentemente verso una configurazione delle banche fondata sulla macelleria sociale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) I tecnicismi ci interessano molto poco, i dettagli che saranno ovviamente concordati con i sindacati passano in seconda fila. Non importa quanteverranno chiuse esattamente e dove. Quanti uomini, quante donne e in quale ruolo verranno allontanati, se vecchi, giovani, licenziati o esodati, premiati o semplicemente incoraggiati. La sostanza è che anche il(ora) Bpm si prepara a dare un altro colpo di grazia alla sua struttura – magari in vista di inopinate acquisizioni – liberandosi proprio nel periodo natalizio di oltre 1500 dipendenti endo 300, proseguendo un trend dimagrante già inaugurato da tempo, portando a termine la strada già percorsa da quasi tutti gli altri istituti di, apparentemente verso una configurazione delle banche fondata sulla macelleria sociale, ...

lamescolanza : Banco BPM conclude con successo l'emissione di un bond Tier 2 per 250 mln di euro - MKT_INS : Banco Bpm ha emesso un bond Tier 2, con scadenza 10 anni e rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni, per un ammonta… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Il Banco Bpm vuole chiudere 300 piccole filiali. E 1500 uscite volontarie #economia #italia #governo… - newsfinanza : Il Banco Bpm vuole chiudere 300 piccole filiali. E 1500 uscite volontarie - marfederzn : Direttore le telefono in banca... -