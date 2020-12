Grillo aiuta Conte sul Mes. Ma al Senato la truppa M5s non è sotto controllo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le chat sono impazzite, i telefoni sono roventi. L’ala governista del Movimento 5 Stelle prova a convincere i ribelli a votare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità o almeno ad uscire dall’Aula o ad astenersi. Alla Camera la situazione è sotto controllo, lo stesso non si può dire del Senato tanto che il voto del 9 dicembre sull’informativa del premier Giuseppe Conte fa tremare i polsi. A maggior ragione alla luce della telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, nella quale i due hanno condiviso il “no a imposizioni europee che mettono a rischio i risparmi e il lavoro degli italiani” e che non ci sarà “alcuna stampella per una maggioranza divisa e litigiosa”. Questa sera, durante l’assemblea dei deputati e dei Senatori convocata d’urgenza, diversi firmatari della lettera anti-Mes ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le chat sono impazzite, i telefoni sono roventi. L’ala governista del Movimento 5 Stelle prova a convincere i ribelli a votare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità o almeno ad uscire dall’Aula o ad astenersi. Alla Camera la situazione è, lo stesso non si può dire deltanto che il voto del 9 dicembre sull’informativa del premier Giuseppefa tremare i polsi. A maggior ragione alla luce della telefonata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, nella quale i due hanno condiviso il “no a imposizioni europee che mettono a rischio i risparmi e il lavoro degli italiani” e che non ci sarà “alcuna stampella per una maggioranza divisa e litigiosa”. Questa sera, durante l’assemblea dei deputati e deiri convocata d’urgenza, diversi firmatari della lettera anti-Mes ...

