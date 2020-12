Francesco Oppini: chi è, età, che lavoro fa, Grande Fratello Vip, fidanzata (Di venerdì 4 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 4, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo informazioni e curiosità su Francesco Oppini. Francesco Oppini: chi è, età, che lavoro fa Francesco Oppini ha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franco Oppini. Francesco nel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla televisione e di dedicarsi alle sua passioni: le auto e il giornalismo. Francesco vive a Milano, lavora in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 4, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo informazioni e curiosità su: chi è, età, chefaha 38 anni, è nato a Torino il 6 aprile del 1982 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. E’ il figlio di Alba Parietti e del suo ex marito, attore e cabarettista, Franconel 2004, ancora molto giovane, ha partecipato al reality show La Fattoria. Ma ha poi decido di rinunciare alla televisione e di dedicarsi alle sua passioni: le auto e il giornalismo.vive a Milano, lavora in un ...

