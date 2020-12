Covid, tracciamento dei positivi L’Ats avvia servizio sperimentale via sms (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un sistema informatizzato sperimentale tramite sms per supportare e accelerare le attività di contact tracing è stato attivato in questi giorni dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un sistema informatizzatotramite sms per supportare e accelerare le attività di contact tracing è stato attivato in questi giorni dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo.

Uno dei problemi più importanti della Sanità calabrese – afferma Giuseppe Lavia, Segretario generale della Cisl di Cosenza – è l’assenza del territorio, le troppe disfunzioni di una rete della medicin ...

Covid-19. Lorenzo Richiardi, professore ordinario di epidemiologia e statistica medica all'Università di Torino, intervistato da La Stampa.

