Covid, se non ti vaccini non ti curo. È una provocazione, o forse no… (Di venerdì 4 dicembre 2020) Me lo ricordo ancora; anche perché, bisogna ammetterlo, capitava abbastanza spesso. C'era una regola facile facile, da bambini, appunto: niente dolce se rifiutavo ciò che trovavo per cena nel piatto. Rapporto di causa-effetto: un modo per insegnarmi a prendere consapevolmente la responsabilità delle mie azioni. E per farmi mangiare l'amarognolo di certe verdure poco allettanti, chiaramente. In quanto ad alimentazione, il metodo funzionò e non funzionò – ero pur sempre un bambino! -, ma il messaggio del comprendere le conseguenze delle mie scelte era indiscutibile. "Decidi tu", mi dicevano. Due paroline che mi sono tornate in mente leggendo la fiera esultanza di molti (troppi) alle notizie del possibile mancato obbligo di vaccinazione anti-Covid. "Decidi tu", pare che il governo voglia dire a ciascun italiano, abdicando il proprio potere a quel principio di libertà ...

