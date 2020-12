Coronavirus | Rt 0 91 ma ancora 814 decessi e sovraccarico ospedali

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La situazione epidemica in Italia continua a lentamente a migliorare e lo dimostra la diminuzione dell’indice di trasmissibilità Rt che è sceso a 0.91 , anche se in 5 Regioni si mantieneal...

PagellaPolitica : A quasi tre mesi dalla loro riapertura, non sappiamo ancora quanti sono i contagi registrati nelle #scuole e sui da… - marjoskj75 : RT @albertoinfelise: La morte per Coronavirus vista da vicino è ancora più straziante di quanto potessi immaginare. È fatta di attesa, lont… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora

Il Sole 24 ORE

Torna in televisione Alessandro Borghese con la sua trasmissione «Alessandro Borghese 4 Ristoranti», al via dall'8 dicembre ogni martedì - in prima serata - su Sky Uno.E la provincia autonoma di Bolzano: lo ha deciso il governo sulla base degli ultimi dati settimanali sull'epidemia da coronavirus ...