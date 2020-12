Coronavirus Liguria, cala la mortalità nelle Rsa liguri; Toti: 'continua il trend in discesa del contagio" (Di venerdì 4 dicembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ... Leggi su albengacorsara (Di venerdì 4 dicembre 2020) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009-2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza cookie ...

MarioGuglielmi : Coronavirus, Liguria seconda regione in Italia con indice RT più basso - Rivierapress24 : Coronavirus, Liguria seconda regione in Italia con indice RT più basso - MarioGuglielmi : Coronavirus, 1012 decessi nelle Case di Riposo in Liguria dal 20 febbraio in poi - Rivierapress24 : Coronavirus, 1012 decessi nelle Case di Riposo in Liguria dal 20 febbraio in poi - compatoo2 : RT @capricorne_o: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 dicembre: 24.099 nuovi casi e 814 morti @corriere I tassi di mortalità pi… -