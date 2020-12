Caso Suarez: sospesi vertici Università stranieri Perugia, lo comunica il procuratore Cantone (Di venerdì 4 dicembre 2020) In vertici dell'Università hanno agito per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l'Università, afferma Cantone Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Indell'hanno agito per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l', afferma

ZZiliani : Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Dirigenti della Juventus ufficialmente indagati per il caso degli esami per la cittadinanza di Suarez - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? 'Esame farsa' di Suarez: indagati anche i dirigenti della Juventus - framas1970 : RT @ZZiliani: Per due mesi i media italici hanno tentato di far passare il caso #Suarez come il primo caso al mondo di corruzione in cui es… - BeppeMarottaMa1 : Guardate chi c'è in tendenza visto che sono in difficoltà sul caso Suarez ?? -