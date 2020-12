Carlotta Dell’Isola | Instagram | rifatta | altezza | laurea

Leggi su gossipblog

(Di venerdì 4 dicembre 2020)è probabilmente il nome meno noto delle new entry del Grande Fratello Vip 5. Nel dicembre 2020 sono previsti gli ingressi di Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Andrea Zenga, Mario Ermito e Ginevra Lamborghini per dare nuova linfa al programma. In realtà gli appassionati di reality la conoscono in quanto la ragazza ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Nello, al quale è legata da sei anni. I due hanno attraversato varie vicissitudini a causa della presenza delle tentatrici e dei tentatori del docu-reality. Ma la coppia ha retto davanti a ogni avversità. Entrambi sono appassionati di barche e yacht di lusso. Nata ad Anzio in provincia di Roma il 24 febbraio del 1993 sotto il segno dei Pesci, le sue origini non sono affatto modeste. Suo padre è amministratore della Udi Yacht, società che si occupa da ...