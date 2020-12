Cagliari, Di Francesco deve reinventare la squadra per Verona (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cagliari - Stava cercando di ritrovarlo ma proprio ora che la sua condizione atletica iniziava ad essere ottimale, Di Francesco si è visto scippare dal Covid-19 anche Adam Ounas che ieri è risultato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 4 dicembre 2020)- Stava cercando di ritrovarlo ma proprio ora che la sua condizione atletica iniziava ad essere ottimale, Disi è visto scippare dal Covid-19 anche Adam Ounas che ieri è risultato ...

salvione : Cagliari, Di Francesco deve reinventare la squadra per Verona - sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco deve reinventare la squadra per Verona: Continuano a crescere gli indisponibili per il tecn… - calciodangolo_ : ?? Continua l'emergenza #Covid in casa #Cagliari: anche #Ounas positivo al tampone ?? . Come sostituirlo al… - calciomercatoit : ?? #Cagliari, UFFICIALE: #Ounas positivo al #COVID19 +++ -