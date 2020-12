Beppe Grillo affonda il Mes: "Inadatto e inutile" (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo Inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento così delicato. A farlo, ogni qualvolta gli viene messo un microfono sotto al naso, ci ha già pensato il nostro Presidente del Consiglio Conte dicendo più e più volte che “disponiamo già di tantissime risorse (fondi strutturali, scostamenti di bilancio, Recovery Fund ecc..) e dobbiamo saperle spendere”. Dunque non è una questione di soldi, che sembrano esserci, ma come e dove usarli”. Così Beppe Grillo, con un post sul suo blog dal titolo ‘La Mes è finita’. Invece di chiedere il Mes, è meglio “una patrimoniale ai super ricchi”. È una delle due proposte, insieme a quella di far pagare l’Imu e l’Ici non versata sui beni immobili alla Chiesa, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non soloma anche del tuttoper far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento così delicato. A farlo, ogni qualvolta gli viene messo un microfono sotto al naso, ci ha già pensato il nostro Presidente del Consiglio Conte dicendo più e più volte che “disponiamo già di tantissime risorse (fondi strutturali, scostamenti di bilancio, Recovery Fund ecc..) e dobbiamo saperle spendere”. Dunque non è una questione di soldi, che sembrano esserci, ma come e dove usarli”. Così, con un post sul suo blog dal titolo ‘La Mes è finita’. Invece di chiedere il Mes, è meglio “una patrimoniale ai super ricchi”. È una delle due proposte, insieme a quella di far pagare l’Imu e l’Ici non versata sui beni immobili alla Chiesa, ...

beppe_grillo : Un gruppo di sostenitori del #RedditodiBase, #UBI4ALL, ha deciso di scoprire cosa succede quando le persone ricevon… - beppe_grillo : Ho un messaggio per tutti voi: La #Mes è finita. - matteorenzi : La doppia morale grillina è ridicola: si pensi alla vicenda Casaleggio o alla famiglia di Beppe Grillo. Noi forse s… - VSerasin : @beppe_grillo Beppegrullo - sayaddhina : @La7tv @beppe_grillo ah beh... se lo dice il profeta della decrescita felice (per gli altri, non per lui) -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo La Mes è finita Blog di Beppe Grillo UBI4ALL: vinci un reddito di base universale

Il reddito di base universale dona libertà e sicurezza per tutti, lo ripetiamo ormai da tempo. La pandemia che stiamo vivendo ha scatenato il dibattito ovunque, per questo sono partite moltissime sper ...

Un’app aiuta i non vedenti a correre

Un team di ricercatori di Google Research ha svelato un nuovo progetto su cui stanno lavorando che utilizza l'Intelligenza Artificiale per consentire a una persona non vedente di seguire un perco ...

Il reddito di base universale dona libertà e sicurezza per tutti, lo ripetiamo ormai da tempo. La pandemia che stiamo vivendo ha scatenato il dibattito ovunque, per questo sono partite moltissime sper ...Un team di ricercatori di Google Research ha svelato un nuovo progetto su cui stanno lavorando che utilizza l'Intelligenza Artificiale per consentire a una persona non vedente di seguire un perco ...