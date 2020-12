Anche tu vittima della busy culture? Ecco cinque consigli per uscirne

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Stiamo vivendo una fase in cui i confini tra casa e lavoro sono più sfumati che mai. Il risultato è che sempre più persone finiscono col sentirsi sopraffatte dagli impegni. L’improvvisa e forzata transizione al lavoro da remoto (o smart working, come viene ormai chiamato qui in Italia,se impropriamente) ha fatto sì che moltissimi dipendenti si siano ritrovati a lavorarefuori dalle ore previste da contratto:rispondere alle email e fare telefonate fanno parte a tutti gli effetti del tempo trascorso al lavoro, mentre gli esperti raccomandano di dedicarsi ad attività piacevoli e trascorrere del tempo con la famiglia, per tutelare la propria salute mentale. Tutto questo, invece che aumentare la produttività, ci rende vittimecosiddetta, a totale ...