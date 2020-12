Alfano-Laamouz oggi | boxe | orario | tv | streaming | programma titolo UE Superpiuma

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Marioe Haithemsi sfideranno questa sera al PalaSantoro di Roma per conquistare ilUE dei pesi, che entrambi cercano per la prima volta nella loro carriera professionistica. Quasi 30 anni l’uno, 31 l’altro, i due arrivano al combattimento dopo aver effettuato la cerimonia del peso in cui l’italiano ha fatto registrare 58.9 kg sulla bilancia, il maltese 58.7. Un incontro, questo, destinato a essere il più importante del loro cammino, caratterizzato perda una quasi perenne permanenza in Italia per tutti i suoi combattimenti e perda un frequente passare da Malta all’Australia e ritorno. Previsto anche un sottoclou fatto di due ulteriori sfide, una legata al Trofeo delle Cinture FPI (Marco Giannetti-Angel Castillo, medi) e un’altra ai ...