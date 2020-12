A Natale 'panettone sospeso' per Aism e Comunità Sant'Egidio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Un "panettone sospeso" in favore dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e della Comunità di Sant'Egidio. E' questa l'iniziativa - che riprende la tradizione napoletana del caffè sospeso - che quest'anno vede unite le due realtà associative, per celebrare un "Natale diverso" e venire in aiuto da un lato alle decine di migliaia di persone che sempre più numerose, a causa della pandemia da Covid-19, si rivolgono alle mense e ai centri della Comunità di Sant'Egidio, e dall'altro ai pazienti più fragili aiutando la ricerca sulla sclerosi multipla. Fino al 9 dicembre, sul sito www.Aism.it/panettonesospeso con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - Un "" in favore dell'Associazione italiana sclerosi multipla () e delladi. E' questa l'iniziativa - che riprende la tradizione napoletana del caffè- che quest'anno vede unite le due realtà associative, per celebrare un "diverso" e venire in aiuto da un lato alle decine di migliaia di persone che sempre più numerose, a causa della pandemia da Covid-19, si rivolgono alle mense e ai centri delladi, e dall'altro ai pazienti più fragili aiutando la ricerca sulla sclerosi multipla. Fino al 9 dicembre, sul sito www..it/con ...

