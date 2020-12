Twilight | Kristen Stewart inizialmente pensava che fosse superficiale e inutile

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L'attriceha ammesso cheaveva un'idea negativa della storia alla base di. L'attriceha ammesso cheaveva pensato chedavvero, cambiando poi idea in un secondo momento. L'interprete di Bella Swan è diventata, come Robert Pattinson, una star internazionale grazie agli adattamenti cinematografici dei romanzi e ha sottolineato che quel successo ai box office ora le permette di avere molta più libertà professionale., come riporta il sito Cheatsheet.com citando un'intervista a Female.com, si è presentata all'audizione dopo le continue richieste dei suoi ...